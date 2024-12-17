В России хотят ввести уголовную ответственность за имитацию акцизов на алкоголь

Сенаторы вносят на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому за изготовление, сбыт и использование наклеек, имитирующих федеральные специальные марки на алкогольных напитках, вводится уголовная ответственность. Об этом в своём Telegram-канале рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв.

Наклейки, имитирующие акцизы, очень похожи на настоящие по форме, размеру и цвету. Но они имеют пометку «не является акцизной маркой» или аналогичные надписи. В результате предприниматели вводят потребителей в заблуждение, но при этом остаются безнаказанными. В Уголовном кодексе прописано наказание за подделку акцизной марки, но за её иммитацию — нет.

Журавлёв отметил, что продажа контрафактного алкоголя остаётся серьёзной проблемой для России. Количество осуждённых за производство и оборот немаркированной продукции увеличивается. При этом число тех, кто привлечён к ответственности за изготовление поддельных марок, сокращается.



Разработанный законопроект уравнивает подделку и имитацию марки в Уголовном кодексе. Это, по мнению вице-спикера Совфеда, позволит эффективнее бороться с нелегальным производством и оборотом спиртного и своевременно привлекать виновных к ответственности.

Ранее правительство утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России. В частности, власти хотят регулировать оборот самогонных аппаратов.