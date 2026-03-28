28.03.2026 в 13:16

Имена «Никита» и «Максим» вошли в топ утекших паролей в России

Пользователи продолжают выбирать простые комбинации

1

Имена «Никита» и «Максим» попали в десятку самых популярных кириллических паролей, утекших из российских доменных зон в 2025 году, заняв 9-е и 10-е места соответственно, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса DLBI, который проанализировал данные теневых форумов, Telegram-каналов и сообществ, занимающихся восстановлением паролей из хэшей.

Как отмечают аналитики, несмотря на рост числа утечек персональных данных, пользователи продолжают использовать легко подбираемые пароли. Первые строчки рейтинга традиционно занимают простейшие числовые комбинации — «123456», «12345» и «123456777». В категории кириллических паролей, помимо привычных «йцукен», «пароль» и «привет», впервые оказались популярные имена «Никита» и «Максим».

Эксперты подчеркивают, что использование имен в качестве паролей остается распространенной практикой. При этом кириллица не обеспечивает дополнительной защиты, так как такие комбинации легко подбираются с помощью словарных атак.

В DLBI отмечают, что ситуация со сложностью паролей практически не изменилась с 2017 года. Пользователи по-прежнему игнорируют базовые правила цифровой безопасности, несмотря на регулярные утечки и рост киберугроз. По мнению аналитиков, такая тенденция усиливает риски взломов и утечек данных, а также повышает спрос на инструменты защиты — включая двухфакторную аутентификацию и менеджеры паролей.

