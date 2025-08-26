Илон Маск подал в суд антимонопольный иск к Apple и OpenAI

Компании Илона Маска X и xAI подали иск против Apple и OpenAI, утверждая, что они вступают в сговор с целью подавления конкуренции. Об этом сообщает TechCrunch.

Этот иск — часть серии споров между Маском и Альтманом, которые продолжают публично обмениваться колкостями.

«В отчаянной попытке защитить свою монополию на рынке смартфонов Apple объединила усилия с OpenAI, компанией, которая больше всего выигрывает от подавления конкуренции и инноваций в сфере ИИ», — говорится в иске.

Будучи соучредителем и сопредседателем OpenAI, Маск подал в суд, чтобы воспрепятствовать преобразованию OpenAI в коммерческую компанию.

Ранее Маск опубликовал в X обвинения в нарушении конкуренции в адрес OpenAI и Apple, заявив, что «ни одна компания в области ИИ, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store».

О партнерстве Apple и OpenAI было объявлено в июне прошлого года, а совместные функции, как ожидается, появятся в декабре.