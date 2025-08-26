Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2025 в 06:10

Илон Маск подал в суд антимонопольный иск к Apple и OpenAI

Бизнесмен заподозрил сговор между компаниями

Компании Илона Маска X и xAI подали иск против Apple и OpenAI, утверждая, что они вступают в сговор с целью подавления конкуренции. Об этом сообщает TechCrunch.

Этот иск — часть серии споров между Маском и Альтманом, которые продолжают публично обмениваться колкостями.

«В отчаянной попытке защитить свою монополию на рынке смартфонов Apple объединила усилия с OpenAI, компанией, которая больше всего выигрывает от подавления конкуренции и инноваций в сфере ИИ», — говорится в иске.

Будучи соучредителем и сопредседателем OpenAI, Маск подал в суд, чтобы воспрепятствовать преобразованию OpenAI в коммерческую компанию.

Ранее Маск опубликовал в X обвинения в нарушении конкуренции в адрес OpenAI и Apple, заявив, что «ни одна компания в области ИИ, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store».

О партнерстве Apple и OpenAI было объявлено в июне прошлого года, а совместные функции, как ожидается, появятся в декабре.

Apple Илон Маск OpenAI
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.