Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.06.2025 в 12:55

Илон Маск анонсировал запуск мессенджера XChat

Бета-версия сервиса доступна некоторым пользователям соцсети X

Владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск анонсировал запуск мессенджера XChat — с шифрованием, аудио- и видеозвонками, исчезающими сообщениями и возможностью отправить файлы любых размеров. Об этом Маск написал на своей странице в X.

Мессенджер встроен в соцсеть X и написан на языке Rust с шифрованием в стиле биткойна.

Ранее TechCrunch писал, что XChat стал доступен для бета-тестирования некоторым пользователям X, у которых есть платная подписка. Мессенджер должен стать более надежной версией существующей функции DM (прямые сообщения), появившейся в Twitter до его покупки Маском.

На прошлой неделе X объявила, что приостанавливает работу над своей функцией DM. Сообщалось, что это может быть связано с предстоящим запуском XChat, поскольку новая система сделает существующий интерфейс DM устаревшим. Платные подписчики X имели доступ к ограниченной версии зашифрованных сообщений в течение двух лет.

За годы, прошедшие с момента покупки Twitter, Маск неоднократно говорил о своих амбициях встроить в X службу обмена сообщениями, похожую на Signal.

В марте стало известно, что Маск продал X своему стартапу xAI, специализирующемуся на разработках в сфере искусственного интеллекта. Сумма сделки составила $45 млрд.

Илон Маск Х XChat
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.