Владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск анонсировал запуск мессенджера XChat — с шифрованием, аудио- и видеозвонками, исчезающими сообщениями и возможностью отправить файлы любых размеров. Об этом Маск написал на своей странице в X.

Мессенджер встроен в соцсеть X и написан на языке Rust с шифрованием в стиле биткойна.

Ранее TechCrunch писал, что XChat стал доступен для бета-тестирования некоторым пользователям X, у которых есть платная подписка. Мессенджер должен стать более надежной версией существующей функции DM (прямые сообщения), появившейся в Twitter до его покупки Маском.

На прошлой неделе X объявила, что приостанавливает работу над своей функцией DM. Сообщалось, что это может быть связано с предстоящим запуском XChat, поскольку новая система сделает существующий интерфейс DM устаревшим. Платные подписчики X имели доступ к ограниченной версии зашифрованных сообщений в течение двух лет.

За годы, прошедшие с момента покупки Twitter, Маск неоднократно говорил о своих амбициях встроить в X службу обмена сообщениями, похожую на Signal.

В марте стало известно, что Маск продал X своему стартапу xAI, специализирующемуся на разработках в сфере искусственного интеллекта. Сумма сделки составила $45 млрд.