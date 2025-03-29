Илон Маск продал соцсеть X самому себе

Илон Маск продал социальную сеть X своему стартапу xAI, специализирующейся на разработках в сфере искусственного интеллекта. Сумма сделки составила $45 млрд, пишет Bloomberg.

Маск купил и возглавил соцсеть X в 2022 году, тогда он заплатил за платформу $44 млрд. Бизнесмен ослабил политику модерации контента, провел массовое сокращение персонала, что привело к оттоку некоторых рекламодателей и убыткам, а также переименовал платформу в X в июле 2023 года. В марте 2023 года Маск основал компанию xAI, специализирующуюся на разработках в области искусственного интеллекта.

Фактически, две компании обменялись акциями, что позволяет объединить ресурсы обеих без привлечения дополнительного капитала. Маск, владеющий значительными долями как в X, так и в xAI, консолидирует контроль над объединенной структурой.

Стратегические мотивы

Объединение направлено на синергию между передовыми разработками xAI в области ИИ и обширной пользовательской базой X. Маск подчеркнул, что это позволит создавать более интеллектуальные и значимые пользовательские опыты, ускоряя прогресс в сфере искусственного интеллекта. ​

Реакция рынка и перспективы

Реакция инвесторов смешанная. С одной стороны, интеграция ИИ в социальную платформу может открыть новые источники дохода и повысить конкурентоспособность. С другой стороны, остаются вопросы о прозрачности сделки и оценке компаний. Некоторые аналитики выражают обеспокоенность относительно концентрации контроля и потенциальных рисков для миноритарных акционеров.

Продажа X компании xAI отражает стремление Маска интегрировать социальные медиа и искусственный интеллект, создавая уникальную экосистему. Успех этой инициативы будет зависеть от способности объединённой компании реализовать заявленные синергии и оправдать ожидания инвесторов.​