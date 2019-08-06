Илон Маск ради шутки сравнил королеву Британии с телепузиками

Руководитель Space X и компании Tesla Илон Маск пошутил в своем Twitter, что королева Британии Елизавета II похожа на телепузиков.

В качестве доказательства он опубликовал две фотографии. Реальный кадр, на котором видны все герои телевизионного шоу и фотоколлаж со снимками Елизаветы на фоне той же лужайки из сериала.

Как известно, для официальных мероприятий британская королева предпочитает одеваться в тотал луки — то есть, выбирать одноцветные вещи. Это может быть костюм с юбкой или пальто и шляпка того же оттенка. При этом она любит яркие насыщенные цвета.

Для коллажа Маск выбрал королеву в образах, цвета которых совпадают с цветами телепузиков: зеленый, желтый, фиолетовый и красный.