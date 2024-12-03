Ikon Tyres и Okkam полностью создали рекламный ролик с помощью ИИ

В новом креативе Ikon Tyres демонстрируют шины Ikon Autograph Ice 9 неожиданным образом: зрителей погружают в фантазийный мир, полностью созданный ИИ. За идею и создание ролика отвечала команда Okkam Creative, менеджмент проекта и медийное размещение — на стороне Traffic (by Okkam ).

Ikon Tyres — новое имя популярных шин в премиуме и среднеценовом сегменте. В 2023 году, после продажи активов финского бренда Nokian Tyres в России, компания провела ребрендинг. При этом сохранился прежний фокус бренда на инновационных технологиях.



Флагман зимней премиальной линейки — шины Ikon Autograph Ice 9 — вдохновил команду Ikon Tyres и агентство Okkam Creative на поиск новых решений в рекламе. Для демонстрации надежности и качества продукции был выбран необычный формат: креатив впервые в истории бренда был полностью создан при помощи искусственного интеллекта. Имиджевый ролик обыгрывает слоган кампании: «Даже если мир перевернется. Шины Ikon Tyres цепляют как раньше».

В категории зимних шин ролики обычно обыгрывают тяжелые погодные условия на зимней дороге. Команда Okkam Creative предложила гиперболизировать ощущения от экстремального вождения — показать нереальный мир, который отсылает зрителя к вселенным голливудских режиссеров-фантастов. С помощью ИИ команда создала фантастический ландшафт, полный неожиданных препятствий. Зрители видят ледяной город, который возникает из пустоты и в любой момент может измениться или перевернуться, представляя собой серьезные вызовы для героя и шин. Однако благодаря уникальным сцепным свойствам шины Ikon Tyres уверенно держат автомобиль.

При создании ролика применяли технологии нового поколения, которые помогли добиться плавного и качественного изображения. Специальные алгоритмы обеспечили стабильность картинки и синхронность всех визуальных элементов. Также использовалась система звукового сопровождения TTA (простой и стабильный формат цифровой записи звука, предназначенный для хранения аудиоданных, сжатых с помощью lossless-алгоритма True Audio) — она помогла создать атмосферу и желаемую глубину восприятия в кадре.



Генерация четырех минут видеоряда потребовала около 480 000 терафлопс-секунд вычислительной мощности, что позволило модели обработать миллиарды параметров, поддерживая высокий уровень качества.

Владимир Шпаченко, руководитель креативной группы Okkam Creative: Этот проект стал для нас экспериментом. Мы хотели показать, как высокие технологии меняют мир рекламы и позволяют создать нечто уникальное. Использование ИИ открыло для нас новые возможности. Помимо прочего, нейросетевые технологии существенно ускорили процесс создания ролика, а еще помогли сократить затраты на производство финального продукта.

Анна Мироновская, руководитель направления «Брендинг и реклама» Ikon Tyres Цель этой кампании — не только продемонстрировать в ролике сцепные возможности шин, но и укрепить имидж Ikon Tyres как флагмана технологических решений на российском рынке шин. Благодаря ИИ удалось создать рекламный ролик, который подчеркивает их инновационность и укрепляет нашу позицию как лидера отрасли.

Состав творческой группы:

Ikon Tyres (клиент):

Бренд-менеджер: Александра Мельник

Руководитель направления «Брендинг и реклама»: Анна Мироновская

Traffic и Okkam Creative (агентство):

Руководитель креативной группы и видеопроизводства: Владимир Шпаченко

Генеральный директор: Ольга Петрова

Креатор: Андрей Саньков

Арт-директор: Михаил Говорухин

Директор по клиентскому опыту: Женя Гура

Ubicom:

Сооснователь: Эдуард Маас

Сооснователь: Павел Куц

Главный технический директор: Сергей Маас