IKEA собирается продавать фрикадельки из растительного мяса

Крупнейший мировой мебельный ритейлер IKEA объявил о скором старте продаж фрикаделек из растительного мяса. Как пишет издание Financial Times, они будут состоять из горохового белка, овса, яблока и картофеля, но при этом будут выглядеть как мясные и иметь соответствующий вкус.

Компания начала с продаж вегетарианских хот-догов в 2018 году, в первый год их было продано не менее 10 млн штук. Также она предлагает клубничное мороженое на растительной основе.

Переход на подобные продукты является одной из сторон стратегии развития компания до 2030 года. IKEA планирует сделать свой бизнес более экологичным, избавившись от выбросов и уменьшив количество продуктов животного происхождения.

Недавно IKEA запустила новую рекламную кампанию, благодаря которой посетители магазинов сети смогут закупаться не только на настоящие деньги, но и на часы и минуты, проведенные по пути в магазин.