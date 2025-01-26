IKEA показала, что стильные вещи могут быть дешевыми

IKEA Canada запустила рекламную кампанию Actually, it’s IKEA, созданную агентством Rethink, в которой показала, что стильные вещи могут стоить недорого.

На первый взгляд три коротких видео представляют люксовые товары, но в конце оказывается, что «На самом деле, это IKEA». В этот момент на экране появляется ценник, подтверждающий, что красивый дизайн может быть доступным. Шведский бренд делает акцент на мысли, что стильные предметы для дома не должны стоить дорого, будь то стаканы, простынь или стул.

По словам Селвина Криттендона, главы компании и директора по устойчивому развитию, бренд стремится помогать людям обустраивать свой быт без лишних затрат.