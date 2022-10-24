Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

PRonline
Захар Бушуев
Martech-апгрейд

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.10.2022 в 07:20

IKEA нашла пять претендентов на покупку российских активов

Компания начинает переговоры о продаже

Шведская компания IKEA, приостановившая работу в России, нашла пять кандидатов на покупку своих активов в стране. С сегодняшнего дня компания начнёт показывать им своё производство и вести переговоры о продаже, выяснил Telegram-канал Mash.

Все пять компаний российские. Ранее сообщалось, что к приобретению активов шведского ритейлера выразили интерес АФК «Система» и Hoff.

В издании уточнили, что сотрудников IKEA предупреждали о скорых визитах потенциальных собственников помещений и «попросили выглядеть презентабельно», а станки и конвейеры «натирают до скандинавского блеска» в ожидании потенциальных покупателей.

Ранее компания сообщила о закрытии бизнеса в стране. Бренд провёл онлайн-распродажу товарных остатков и объявил, что продавать активы будет только с возможностью выкупа. В октябре IKEA уволила 10 тыс. работников в России.

IKEA
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.