IKEA нашла пять претендентов на покупку российских активов

Шведская компания IKEA, приостановившая работу в России, нашла пять кандидатов на покупку своих активов в стране. С сегодняшнего дня компания начнёт показывать им своё производство и вести переговоры о продаже, выяснил Telegram-канал Mash.

Все пять компаний российские. Ранее сообщалось, что к приобретению активов шведского ритейлера выразили интерес АФК «Система» и Hoff.

В издании уточнили, что сотрудников IKEA предупреждали о скорых визитах потенциальных собственников помещений и «попросили выглядеть презентабельно», а станки и конвейеры «натирают до скандинавского блеска» в ожидании потенциальных покупателей.

Ранее компания сообщила о закрытии бизнеса в стране. Бренд провёл онлайн-распродажу товарных остатков и объявил, что продавать активы будет только с возможностью выкупа. В октябре IKEA уволила 10 тыс. работников в России.