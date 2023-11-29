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29.11.2023 в 10:20

Четверть опрошенных компаний в России внедрили решения на основе ИИ

Половина организаций использует их ежедневно

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На ноябрь 2023 года четверть российских компаний внедрили технологии искусственного интеллекта (ИИ), половина использует их ежедневно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Работы» и банка «Точка».

Согласно результатам опроса, 24% респондентов заявили, что их компании уже используют ИИ, почти половина (49%) из ответивших указали, что взаимодействие идёт «на ежедневной основе».

Больше всех ежедневно используют решения на основе ИИ в сфере транспорта и логистики (67%), гостинично-ресторанном бизнесе (59%), банкинге (58%), сферах торговли (56%) и медицины (55%).

Аналитики составили перечень задач, при выполнении которых ИИ пользуется популярностью. Это работа с клиентами (37%), сбор аналитики (36%), планирование процессов (33%), вычисления (32%), обработка запросов (32%) и написание текстов (31%).

Как пояснили авторы исследования, процентные показатели у перечисленных задач мало отличаются между собой, но это наиболее популярные запросы для ИИ.

Специалисты «Авито Работы» и банка «Точка» опросили 10 тыс. представителей компаний из 19 сфер, в том числе транспорта, страхования, искусства, туризма, телекоммуникаций, охранного бизнеса и других.

В популярности ИИ немалую роль сыграл ChatGPT. Компания OpenAI представила его 30 ноября 2022 года. Спустя пять дней чат-бот набрал аудиторию в 1 млн пользователей, писал в соцсети X глава OpenAI Сэм Альтман. За два месяца количество пользователей ChatGPT достигло отметки в 100 млн. При этом 13 млн пользовались сервисом ежедневно.

Эксперты «Авито Работы» и банка «Точка» уверены, что тренд на ИИ продолжит набирать обороты и в следующем году, но человека нейросеть всё-таки не заменит.

ИИ исскуственный интеллект
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