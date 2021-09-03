iHerb заподозрил «Эвалар» в причастности к исковым требованиям о блокировке

Районный суд г. Барнаула удовлетворил иск о признании запрещенной на территории РФ информации на сайте американского интернет-магазина iHerb, который специализируется на продаже витаминов, БАДов и товаров для здоровья. За жалобами и исковыми заявлениями против компании стоит «Эвалар», убеждены в российском представительстве онлайн-ритейлера, пишет Forbes.

Основные конкуренты iHerb в России — «Эвалар», «Алтайский кедр» и Amway. Источники издания отмечают, что, по их информации, за претензиями к iHerb стоит именно «Эвалар», так как связанные с ней лица не раз обращались с инициативами блокировки iHerb в Роспотребнадзор и Госдуму.

Так, в 2018 году на iHerb пожаловался директор «Союза производителей БАД к пище» Александр Жестков, который работал помощником депутата Госдумы Александра Прокопьева, сына владелицы «Эвалара» Ларисы Прокопьевой. Новым предметом рассмотрения суда стали жалобы представителя «Народного контроля» Николая Якушева, который ранее руководил дочерней структурой компании «Эвалар».

Кроме того, собеседники издания обращают внимание на то, что последнее заседание суда проходило в Барнауле, где расположена штаб-квартира «Эвалар».

Пока решение суда не вступило в силу. Это дает возможность обжаловать его в апелляционной инстанции. Однако, когда оно вступит в силу, то данные сайта будут отправлены в Роскомнадзор для включения в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России. Согласно законодательству, операторы связи ограничат доступ к сайту в течение суток.

Продукция iHerb неоднократно привлекала внимание правоохранителей как нарушающая российские законы. В начале прошлого года суд Ульяновска предписал магазину удалить свое приложение из AppStore и Google Play. Однако, несмотря на частичную блокировку, iHerb инвестировала $100 млн в развитие бизнеса в России.