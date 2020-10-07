Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+24
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.10.2020 в 05:40

iHerb инвестирует $100 млн в развитие бизнеса в России

Несмотря на частичную блокировку компания намерена улучшить сервис для российских потребителей

Американская компания iHerb, специализирующаяся на электронной коммерции в сфере товаров для красоты и здоровья, в течение двух лет инвестирует $100 млн в развитие бизнеса в России. Ритейлер планирует улучшить логистику внутри страны, организовать экспорт местной продукции, а также привлечь российских IT-специалистов, сообщает РБК.

Ритейлер намерен развивать партнерства с российскими логистическими компаниями. Маркетплейс уже работает с «Почтой России»: в феврале этого года компании заключили договор о прямых поставках. Теперь iHerb планирует участвовать в эксперименте «Почты России» по созданию бондовой зоны в Татарстане. Благодаря особому статусу зоны налоги и таможенные пошлины на товары платятся не при пересечении ими границы, а после их покупки. Это позволяет сокращать издержки при возврате невостребованного товара за границу.

По словам гендиректора iHerb в России Ильи Микина, компания также рассматривает вариант создания собственного распределительного склада, чтобы наладить не только импорт, но и экспорт российской продукции. Инвестиции могут быть направлены в обучение российских производителей продукции продвижению за рубежом и сотрудничество с благотворительными и научными организациями в области медицины. Кроме того, iHerb планирует привлекать российских IT-специалистов для разработки программного обеспечения и сервисного обслуживания в интересах компании.

Приложение iHerb было заблокировано, поскольку часть продукции американского бренда не соответствовала техническому регламенту, принятому на территории России. Из-за угрозы полной блокировки работы компания открыла подразделение в Москве.

бизнес платформа iHerb
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.