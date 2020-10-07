iHerb инвестирует $100 млн в развитие бизнеса в России

Американская компания iHerb, специализирующаяся на электронной коммерции в сфере товаров для красоты и здоровья, в течение двух лет инвестирует $100 млн в развитие бизнеса в России. Ритейлер планирует улучшить логистику внутри страны, организовать экспорт местной продукции, а также привлечь российских IT-специалистов, сообщает РБК.

Ритейлер намерен развивать партнерства с российскими логистическими компаниями. Маркетплейс уже работает с «Почтой России»: в феврале этого года компании заключили договор о прямых поставках. Теперь iHerb планирует участвовать в эксперименте «Почты России» по созданию бондовой зоны в Татарстане. Благодаря особому статусу зоны налоги и таможенные пошлины на товары платятся не при пересечении ими границы, а после их покупки. Это позволяет сокращать издержки при возврате невостребованного товара за границу.

По словам гендиректора iHerb в России Ильи Микина, компания также рассматривает вариант создания собственного распределительного склада, чтобы наладить не только импорт, но и экспорт российской продукции. Инвестиции могут быть направлены в обучение российских производителей продукции продвижению за рубежом и сотрудничество с благотворительными и научными организациями в области медицины. Кроме того, iHerb планирует привлекать российских IT-специалистов для разработки программного обеспечения и сервисного обслуживания в интересах компании.

Приложение iHerb было заблокировано, поскольку часть продукции американского бренда не соответствовала техническому регламенту, принятому на территории России. Из-за угрозы полной блокировки работы компания открыла подразделение в Москве.