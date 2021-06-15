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15.06.2021 в 06:50

iHerb планирует продавать БАДы в российских аптеках

Компания потратит 1,5 млрд рублей на сертификацию

Американская iHerb, специализирующаяся на продаже витаминов и биологически активных добавок (БАД), планирует начать реализовывать свои товары в российских аптеках. Для этого компания намерена инвестировать 1,5 млрд руб. в регистрацию продукции в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Сейчас продукцию компании можно приобрести только на ее маркетплейсе на условиях трансграничной торговли. Однако компания планирует зарегистрировать в России общей сложности примерно 10 тыс. наименований.

Регистрировать свою продукцию в России и тем самым расширять канал сбыта iHerb вынуждает растущая конкуренция, считает гендиректор «36,6» Александр Кузин. Пока лидерство на этом рынке удерживает «Эвалар». По мнению экспертов, рынок БАДов в России сейчас активно растет благодаря сложившейся за последние несколько лет моде на здоровый образ жизни. Так, по данным DSM Group, в 2020 году продажи этой категории в аптечных сетях выросли на 17,1% до 74,1 млрд руб.

По данным «Infoline-аналитики», общемировые продажи iHerb превышают $500 млн в год. В России по итогам 2019 года они составляли свыше 7 млрд руб. Оформление сертификатов, а также создание производства в России неизбежно приведут к росту стоимости продукции iHerb, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Продавая свой товар в России по правилам трансграничной торговли, американская компания не платит 20%-ный НДС и пошлину на ввоз, за счет чего ее продукция в среднем на 30% дешевле, чем те же бренды, реализуемые другими игроками на рынке.

Ранее приложение iHerb было заблокировано, поскольку часть продукции американского бренда не соответствовала техническому регламенту, принятому на территории России. Из-за угрозы полной блокировки работы компания открыла подразделение в Москве.

БАД iHerb
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