В Совфеде призвали заблокировать пиратские копии «Игры в кальмара» на российских ресурсах

Сенатор Наталия Косихина предложила заблокировать или ввести строгие возрастные ограничения для просмотра популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» в российских соцсетях и сервисах рунета, где распространяются пиратские копии проекта. Об этом сообщают «РИА Новости».

По мнению Косихиной, сериал содержит «неприкрытые сцены насилия» и пропагандирует «нечеловеческую жестокость» и полное обесценивание человеческой жизни, что противоречит нравственным нормам. Проект «заполонил все пространство социальных сетей», хотя официально в России не показывается, добавила сенатор.

«Мера [запрет или введение возрастного ценза — прим. Sostav] позволит оградить наших детей от виртуальной реальности, где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения», — уверена Наталия Косихина.

Она также назвала «огромной ошибкой», что многие родители покупают детям костюмы персонажей сериала и игрушечное оружие. Косихина обратила внимание на важность воспитания детей через положительные примеры из жизни, книг и кинематографа.