Игорь Николаев взыскивает 1 млн рублей за использование фразы «Выпьем за любовь»

Российский артист Игорь Николаев потребовал от продавцов маркетплейсов более 1 млн рублей за использование фразы «Выпьем за любовь», сообщает Telegram-канале SHOT.​​​​​​

По данным издания, за последнее время артист фигурировал в исках по интеллектуальным правам на 800 тыс. рублей и на 250 тыс. руб. Совместно с компанией, которой доверил свои товарные знаки, он взыскивает эти средства с продавцов, которые без спроса используют знаменитую строчку из его песни на своих товарах, например, выпускают кружки и футболки с этой надписью.

C 2014 года фотография Николаева с кружкой пива в руке и подписью «Выпьем за любовь» стала шаблоном для многочисленных фотожаб. Один из первых таких постов с изображением певца на футболке появился на сайте «Пикабу», после этого в рунете появились многочисленные мемы.

В 2023 году певец зарегистрировал в качестве товарного знака название своего хита «Выпьем за любовь». Исключительное право будет действовать 10 лет — до 2033 года. Кроме того, Николаев зарегистрировал собственный портрет в качестве товарного знака.