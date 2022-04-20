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20.04.2022 в 19:16

69% опрошенных компаний считают контент-маркетинг основным типом продвижения

Наиболее популярные форматы — текстовые публикации и визуальный контент

«Яндекс.Дзен» совместно с IAB Russia провёл исследование рынка контент-маркетинга в России, чтобы определить тренды и особенности использования контента для продвижения товаров и услуг. Результатами компании поделились с Sostav.

Согласно данным исследования, которое проводилось с февраля по март 2022 года, контент-маркетинг относится к основным типам продвижения по частоте использования и по эффективности — так считают 69 и 55% респондентов соответственно. По эффективности контент-маркетинг находится наравне с продвижением в социальных сетях (51%) и уступает только контекстной рекламе (69%).

Наиболее популярные форматы контент-маркетинга

Лидерами стали текстовые публикации — короткие посты и лонгриды, а также визуальный контент (фото, видео). При этом с длинным видео (более 2 мин) работают реже.

Так, 36% опрошенных выступили за длинное видео против 68% респондентов, препочитающих короткие ролики. По мнению аналитиков, это связано со сложностью производства длинного видео. Также заметен интерес к форматам с геймификацией и вовлечением пользователей — квизы, тесты, опросы.

Наиболее популярные форматы контент-маркетинга. Фото: «Яндекс.Дзен» Основные типы продвижения по мнению респондентов. Фото: «Яндекс.Дзен»

Какой контент вызывает наибольший интерес у пользователей

В топе обучающий контент и разные форматы юзкейсов (истории от лица покупателей) — о них при опросе говорили по 63% респонденов. При этом не очень популярны привычные бизнесу истории успеха и анонсы новинок — данные форматы назвали по 30% опрошенных.

Это говорит о том, что пользователи больше доверяют живым форматам коммуникации «от человека к человеку», чем более дистантным формам «от компании — человеку» вроде кейсов и новостей, считают эксперты «Яндекс.Дзен» и IAB Russia

Наиболее популярные форматы контент-маркетинга. Фото: «Яндекс.Дзен» Фото: «Яндекс.Дзен»

Аналитики отмечают, что 65% сотрудников агентств и 58% представителей компаний, принявших участие в опросе, используют контент-маркетинг для привлечения лидов и увеличения продаж. В качестве одного из основных преимуществ контент-маркетинга опрошенные эксперты отмечают эффективность его работы сразу для множества целей.

В исследовании приняли участие клиенты и партнёры «Яндекса»: маркетологи (крупный и средний бизнес) и сотрудники агентств; участники IAB Russia — всего 287 специалистов.

Фото: «Яндекс.Дзен» Фото: «Яндекс.Дзен» Фото: «Яндекс.Дзен»
IAB Russia Яндекс.Дзен контент-маркетинг
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