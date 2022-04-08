IAB Russia: треть игроков рекламного рынка снижают зарплаты сотрудникам

IAB Russia продолжает отслеживать актуальное состояние рынка диджитал-рекламы в условиях нестабильности, анализируя то, как участники индустрии реагируют на возникший кризис и какие изменения прогнозируют в будущем. Результатами третьей волны исследования ассоциация поделилась с Sostav.

Согласно данным IAB Russia, число тех, кто ожидает падения рынка интерактивной рекламы до 50%, постепенно сокращается. Так, за три волны исследований количество фатально-настроенных игроков снизилось с 56% до 47%, говорится в исследовании.

Сокращение рынка интерактивной рекламы до 25% предполагают всё больше участников опроса — такого мнения придерживаются 27% респондентов, что больше на 14% по сравнению со второй волной.



Рекламные агентства также более позитивно оценивают дальнейшее развитие индустрии, отмечают в IAB Russia. Среди них доля тех, кто уверен в сокращении объёмов до 25%, увеличилась на 8% и достигла 20%. А доля агентств, ожидающих падения на 51−75%, наоборот — сократилась на 7 п.п. до 17%.

Среди площадок, значительно увеличилось количество пессимистичных оценок, выяснили аналитики ассоциации. Если раньше только 40% из них рассматривали падение объёмов до 50%, то теперь так считают 75% опрошенных площадок.

Количество игроков рынка, ожидающих продолжительного ухудшения ситуации, по-прежнему остаётся самым высоким на протяжении всех трёх волн исследования. Однако на 12% стало больше компаний, в которых уверены, что самая острая фаза кризиса уже позади. При этом 59% игроков не сокращают штат в текущих условиях, а стремятся сохранить рабочие места.

Практически треть респондентов прибегают к снижению зарплат в качестве основного способа сокращения расходов. Кроме того, всё больше игроков отказываются от неприбыльных контрактов. Ранее к такой мере прибегали 25,6% опрошенных, а сейчас — 33%.

Аналитики IAB Russia установили, что участники рынка по-прежнему стремятся предлагать потребителям и контрагентам новые продукты, решения и проекты. Так, около 60% компаний выбирают этот способ преодоления ухудшающейся ситуации.

Большинство компаний-респондентов также надеются на помощь от государства. Налоговые льготы ждут 81% респондентов, а субсидий 50%. В смягчении регулирования в определённых товарных категориях нуждаются 39% компаний, принявших участие в исследовании.

Третья волна исследования IAB Russia прошла 5 и 6 апреля. В опросе приняли участие представители агентств, технологических платформ, рекламных площадок, селлеров, сейлз-хаузов, рекламных сетей, и рекламодателей.

По данным второй волны исследования IAB Russia, которая прошла 23 марта, 56% опрошенных участников отрасли ожидали падения рынка интерактивной рекламы в диапазоне от 26% до 50%. Наиболее оптимистично были настроены рекламные агентства.