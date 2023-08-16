Hugo Boss сохранит оптовые поставки в Россию

Немецкий Hugo Boss не готов полностью отказаться от российского рынка. Компания приняла решение сосредоточиться на оптовых поставках и рассматривает возможность продать оставшиеся в стране магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Hugo Boss уже ведёт переговоры о продаже своих активов и обязательств в стране. О возможной передаче активов партнёрам знает и источник газеты на рынке торговой недвижимости. В пресс-службе компании сообщили изданию, что в настоящее время пересматривают бизнес-структуру в России и ищут «решение, соответствующее бизнес-модели концерна».

До 2020 года запуском магазинов Hugo занималась российское ООО «Трейд менеджмент». В марте 2022 года Hugo Boss AG объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России. Однако компания не отказалась от партнёрства с дистрибутором и не приостановила торговлю через оптовые каналы.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов полагает, что фешен-компании может быть невыгодно полностью уходить с российского рынка, так как она не сможет контролировать процесс поставки официальных товаров бренда. А это грозит ростом контрафактной продукции.

Ранее CDEK.Shopping выяснил, что Hugo Boss входит в список товаров, которые чаще всего россияне пытаются заказать из-за рубежа. бренд занял 16 строчку в рейтинге поисковых запросов.