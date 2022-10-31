Huawei перестал поставлять в Россию смартфоны, планшеты, телевизоры и другую технику. Кроме того, компания разместила объявление о сдаче московского офиса в аренду. Это может указывать на то, что Huawei может окончательно покинуть Россию, пишут «Известия».

В начале июня китайская компания объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. В конце этого же месяца сообщалось, что корпорация больше не экспортирует свои устройства в РФ. Затем появилась информация о возобновлении поставок. По словам источников издания, новых партий снова не поставляют.

Некоторые единицы техники всё ещё продаются в официальном магазине бренда, но это — остатки прежних поставок. Отсутствие новых партий товара приведёт к закрытию и онлайн-магазина компании.

Huawei перевезла своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, и в ближайшее время они точно не вернутся, уверяет генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Кроме того, компания больше не набирает сотрудников в РФ.

На возможный уход Huawei из России указывает и то, что на «Циане» появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса компании в бизнес-центре «Крылатские холмы». В объявлении указано, что помещение будет свободно с 1 февраля 2023 года, а цена составит около 8 млн рублей в месяц.

Эксперты утверждают, что на сегодняшний день существует как минимум три пути ввоза в страну продукции ушедших брендов. Помимо параллельного импорта и серых схем возможны поставки через дистрибуторов, которые будут закупать технику у посредников в КНР, а не напрямую у производителя. По данным источника издания, сейчас Huawei как раз договаривается о поставках смартфонов и другой техники через посредников.

Другой китайский производитель электроники — Honor — также приостановил поставки устройств в Россию. Компания прорабатывает возможности ввоза продукции в страну по схеме параллельного импорта.