HSBC: популярность онлайн-заказа продуктов увеличилась вдвое

Распространенность онлайн-заказа продуктов, готовой еды и такси в России стремительно растет. Так, доля частых покупателей онлайн-супермаркетов среди россиян выросла за почти полтора года с 7% до 18%, а готовую еду хотя бы раз в неделю заказывает уже треть опрошенных в столичном регионе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование HSBC.

Средний чек в онлайн-супермаркетах почти втрое выше, чем в традиционной рознице: 1591 руб. против 530 руб. в сетях X5 Retail Group и «Магнит», отмечают аналитики. Самыми популярными онлайн-магазинами для заказа продуктов среди респондентов стали «Перекресток», Ozon и «Ашан», четвертую позицию занял сервис «Яндекс.Лавка».

Выросла и популярность доставки готовой еды из ресторанов: в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля тех, кто заказывает ее хотя бы раз в неделю, выросла до 33% в феврале 2020-го. При этом треть из них предпочитают делать заказ напрямую из ресторана по телефону, а некоторые через приложения. 40% респондентов готовы платить за доставку всего 50−100 руб., а более чем половина из них готовы согласиться только на бесплатную доставку либо считают, что она должна быть таковой.

Резко растет и распространение заказа такси через онлайн-агрегаторы. Согласно последнему опросу, только 11% никогда не пользовались такими сервисами, тогда как в 2018 году доля составляла 30%. «Яндекс.Такси» остается лидером по популярности у населения с долей 63%. Доля «Ситимобила», остается низкой — 7%, хотя она быстро растет по сравнению с 1% в январе 2019 года.

По-прежнему высокой остается доля тех, кто никогда пользовался онлайн-сервисами заказа еды и такси. В России таких 36%. Эта цифра подтверждается исследованием «Русопроса» и «СберМаркетп». По их данным, 35,8% респондентов предпочитают магазины у дома для покупки продуктов. При этом очень многие россияне ходят в данные магазины каждый день (31,5% опрошенных). Для них проще тратить небольшую сумму на продукты ежедневно, чем сделать одну покупку.