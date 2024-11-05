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18+
05.11.2024 в 13:20

Единую HR-систему для госслужащих могут создать в России в 2025 году

К 2030 году к системе планируют подключить 60% органов власти и 50% чиновников

Российские власти задумались о создании единой цифровой платформы предоставления HR-сервисов для государственных служащих. Система может появиться уже в 2025 году. Это следует из паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление», который был утверждён правительством, пишет «Коммерсантъ».

Речь идёт о создании системы отбора и мотивации сотрудников, а также о появлении на платформе цифрового профиля госслужащего, в который внесут достижения и компетенции работника. Платформа будет включать несколько IT-систем.

В следующем году к платформе подключат 1% органов государственной и муниципальной власти, систему будет применять 0,5% госслужащих. В 2030 году к системе будут подключены уже 60% госорганов, пользоваться ею будут 50% сотрудников.

Власти планируют выделить на создание и развитие информационных систем, одной из которых является HR-платформа, 8 млрд руб.

В России уже есть платформа для поиска работы госслужащими — gossluzhba.gov. Вакансии также можно найти на сторонних площадках (например, проект Роструда «Работа в России»).

HR госслужащие
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