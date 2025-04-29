hh.ru и «Самокат» запустили спецпроект для молодой аудитории

Онлайн-платформа по поиску работы hh.ru и «Самокат» представили совместный маркетинговый проект, адресованный молодому поколению. Коллаборация основана на лайфстайл-подходе и сочетает юмор, геймификацию и формат, близкий аудитории: Telegram, мем-культура и повседневные удовольствия. Главная задача проекта — подчеркнуть важность карьерного развития без излишнего давления, интегрируя тему самореализации в привычные сценарии потребления. Об этом команда проекта рассказала Sostav.

Идея: работа как часть жизни, а не стресс-фактор

По данным внутренних исследований hh.ru, представители молодого поколения стремятся выстраивать карьеру, не забывая про личную жизнь. Вместо назидательных призывов искать работу — заход через повседневные удовольствия, с которыми ассоциируется «Самокат».

«Мы не хотим постоянно говорить о вакансиях, — отмечают в hh.ru. — Нам важно показать, что забота о себе, юмор и ощущение “я молодец” могут органично вписываться в карьерный вектор».

Геймификация, сторителлинг и пользовательский контент

Ключевая точка входа — сторис в приложении «Самоката» с переходом в мини-апп в Telegram. Там пользователям предлагается пройти шуточный свайп-тест, в котором они выбирают, кем являются «на работе», опираясь на свои гастрономические предпочтения: от «молчаливого паштета» до «брутального бургера».

На выходе — шуточное резюме, которое можно сохранить или опубликовать в соцсетях. Такой формат превращает тему поиска работы и карьерного развития в способ самопознания и вовлеченности.

Продуктовая линейка, оформленная в рамках проекта, ориентирована на вкусы аудитории: это и корейская лапша, и газировка, и снеки — еда, которой зумеры вознаграждают себя после тяжелого дня или просто в момент отдыха. Таким образом, проект создает эмоциональный триггер, укрепляющий связь с брендами.

Александра Мельникова-Моник, ведущий бренд-менеджер направлений «Молодежь» и «Белые воротнички»: Нам важно не только рассказать о возможностях платформы, но и поменять отношение ко всем темам, связанным с работой: поиск — не стресс, а выбор своего пути, где карьера — это в первую очередь саморазвитие и возможности. Нестандартные подходы подчеркивают, что мы разделяем ценности всех аудиторий и делаем опыт взаимодействия с нашей платформой максимально комфортным.