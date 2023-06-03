Henkel может выкупить российский бизнес в течение 10 лет

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel может получить свой российский бизнес в течение 10 лет, у компании есть опцион обратного выкупа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора Henkel Карстена Кнобеля.

Опцион был частью соглашения о продаже российского бизнеса Henkel консорциуму инвесторов. Но компания будет готова воспользоваться им только если отношения с Россией значительно улучшатся. Как отметил гендиректор Henkel, «прекращения войны или прекращения огня» будет недостаточно.

О прекращении бизнеса в России немецкий концерн объявил в апреле 2022 года. До этого производитель приостановил все запланированные инвестиции в России. В мае 2023 года Henkel завершила сделку по продаже активов в России консорциуму местных инвесторов, в числе которого Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Ивана Таврина. Сумма сделки составила 54 млрд руб.

Henkel работала в России с 1991 года. По собственным данным компании, на конец 2022 года ей принадлежали фабрики в Перми, Саратовской области (Энгельс), Ленинградской области (Тосно), Ставропольском крае, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, а также два предприятия в Московском регионе — в Ногинске и Коломне.