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18+
06.05.2025 в 09:00

Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Несмотря на уход с российского рынка, концерн оформляет права на бренды Schwarzkopf, Persil, Losk, Metylan, Makroflex и другие

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Немецкий химико-промышленный концерн Henkel в апреле подал в Роспатент более 20 заявок на регистрацию товарных знаков в России, следует из базы ведомства. Компания намерена закрепить за собой такие наименования и изображения, как Schwarzkopf, Schwarzkopf Men Perfect, Strait Styling Glatt, Loctite, Ceresit, Pattex, Metylan, Makroflex, Acheson, логотип в виде черной головы и другие.

Как пишет ТАСС, Henkel также регистрирует в качестве товарных знаков в РФ названия Persil и Losk.

Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Подача заявок может свидетельствовать о желании Henkel сохранить юридические права на ключевые торговые марки в России либо о потенциальной стратегии возврата на рынок. Представители компании пока не прокомментировали цель регистраций.

В мае 2023 года Henkel закрыл сделку по продаже своего бизнеса в России за 54 млрд руб. До этого, в марте 2022-го, компания заявила о прекращении всех инвестиций, а также рекламной и спонсорской деятельности в стране.

Роспатент Henkel Schwarzkopf товарные знаки
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