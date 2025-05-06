Немецкий Henkel подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel в апреле подал в Роспатент более 20 заявок на регистрацию товарных знаков в России, следует из базы ведомства. Компания намерена закрепить за собой такие наименования и изображения, как Schwarzkopf, Schwarzkopf Men Perfect, Strait Styling Glatt, Loctite, Ceresit, Pattex, Metylan, Makroflex, Acheson, логотип в виде черной головы и другие.

Как пишет ТАСС, Henkel также регистрирует в качестве товарных знаков в РФ названия Persil и Losk.

Подача заявок может свидетельствовать о желании Henkel сохранить юридические права на ключевые торговые марки в России либо о потенциальной стратегии возврата на рынок. Представители компании пока не прокомментировали цель регистраций.

В мае 2023 года Henkel закрыл сделку по продаже своего бизнеса в России за 54 млрд руб. До этого, в марте 2022-го, компания заявила о прекращении всех инвестиций, а также рекламной и спонсорской деятельности в стране.