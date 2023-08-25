Heineken продал российский бизнес за €1

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о завершении сделки по продаже активов в России ставропольской группе «Арнест». Её стоимость составила €1 за 100% акций, при этом права обратного выкупа не предусмотрено, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

«Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года. Сделка повлечёт за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн», — говорится в собщении.

Кроме бренда Heineken, выведенного из России в 2022 году, в течение шести месяцев будет прекращено производство продукции под брендом Amstel. Юридический процесс по смене названия у нового владельца активов может занять несколько месяцев.

«Никакие другие международные бренды не будут лицензированы в России, за исключением трёхлетней лицензии для нескольких региональных иностранных брендов, которые необходимы для обеспечения непрерывности бизнеса и одобрения сделки. Heineken не будет оказывать поддержку брендам и не будет получать никаких доходов, роялти или дивидендов из России», — подчеркнули в компании.

Там добавили, что в рамках сделки все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новому владельцу. Группа «Арнест» также взяла на себя ответственность за 1,8 тыс. сотрудников Heineken в стране, предоставив гарантии занятости на ближайшие три года.

Как отметили в компании, в результате выхода Heineken из России общие разовые убытки компании, не связанные с движением денежных средств, составят около €300 млн, включая убытки по накопленной курсовой разнице, относящиеся к России, которые в настоящий момент отражены в капитале. Сделка включает обязательство «Арнест» погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в рассрочку в размере около €100 млн.

«Сделка окажет крайне незначительное влияние на разводненную прибыль на акцию, а прогноз Heineken на 2023 год не изменится с момента продажи», — подытожили в группе.

Heineken в марте 2022 года сообщила о прекращении инвестиций и экспорта в Россию, а также производства, продажи и рекламы своих брендов в стране. В том же месяце концерн подтвердил, что передаст бизнес в стране новому владельцу.

В апреле 2023-го сообщалось, что руководители нидерландского пивоваренного концерна Heineken нашли покупателя российского бизнеса. Тогда компания не раскрыла его имя.

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» работает на российском рынке с февраля 2002 года. Сейчас компании принадлежат семь пивоварен: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Heineken в России производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов, среди которых Dr.Diesel, «Охота», «Бочкарёв».

Группа «Арнест» владеет крупным бизнесом по производству алюминиевой упаковки для напитков и является крупнейшим российским производителем косметики, товаров для дома и металлической упаковки для сектора товаров повседневного спроса (FMCG).

В сентябре 2022 года американский производитель упаковки Ball Corporation продал российский бизнес по производству алюминиевых банок группе «Арнест» за $530 млн.