Havas Creative анонсировал сервис для разработки креативных идей за пять дней

Креативное агентство Havas Creative Group Russia (входит в АДВ ) анонсировало запуск продукта Havas 5 (Havas Five), который предназначен для создания стратегий и креативных идей за пять дней. О новом сервисе Sostav рассказали в агентстве.

В компании пояснили, что в зависимости от целей бренда идеи могут стать решением маркетинговых задач разного уровня: от поиска нового сервиса, обновления продукта и коррекции позиционирования до работы над проектом на этапе реализации, например, разработки скрипта OLV и макета баннера.

В Havas Creative прошли agile-трансформацию, оптимизировали рабочие процессы и ушли от классической схемы креативных пар к более гибкой системе индивидуального подбора команды под проект, отметили в агентстве.

Новый подход позволяет команде «оставаться в тонусе», выдавать свежие идеи и сочетать разную экспертизу — от ATL до диджитала и PR — в рамках одного проекта, подчеркнули в Havas Creative.

Сандра Капчиц, CEO Havas Creative Group Russia: Новый продукт даёт нашим клиентам чувство глубокой вовлечённости, которое должны обеспечивать все агентства, если они стремятся к долгосрочному партнёрству. Мы считаем, что время не всегда является гарантом качественного конечного продукта, поэтому приоритетное внимание мы уделяем работе, в которую вовлечены все ответственные руководители, вне зависимости от того, сколько времени это займёт.

Сергей Лесков, Chief Creative Director Havas Creative Group Russia: Классический подход к формированию креативных команд исчерпывает себя, переставая отвечать требованиям времени. В рамках обновлённой системы креативных процессов мы создали гибкую структуру, соответствующую вызовам, которые сегодня ставит рынок перед рекламной индустрией. Это поможет нам обеспечить лучший уровень продукта для наших клиентов.