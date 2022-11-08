Havas Creative анонсировал сервис для разработки креативных идей за пять дней

Креативное агентство Havas Creative Group Russia (входит в АДВ ) анонсировало запуск продукта Havas 5 (Havas Five), который предназначен для создания стратегий и креативных идей за пять дней. О новом сервисе Sostav рассказали в агентстве.
В компании пояснили, что в зависимости от целей бренда идеи могут стать решением маркетинговых задач разного уровня: от поиска нового сервиса, обновления продукта и коррекции позиционирования до работы над проектом на этапе реализации, например, разработки скрипта OLV и макета баннера.
В Havas Creative прошли agile-трансформацию, оптимизировали рабочие процессы и ушли от классической схемы креативных пар к более гибкой системе индивидуального подбора команды под проект, отметили в агентстве.
Новый подход позволяет команде «оставаться в тонусе», выдавать свежие идеи и сочетать разную экспертизу — от ATL до диджитала и PR — в рамках одного проекта, подчеркнули в Havas Creative.
Сандра Капчиц, CEO Havas Creative Group Russia:
Новый продукт даёт нашим клиентам чувство глубокой вовлечённости, которое должны обеспечивать все агентства, если они стремятся к долгосрочному партнёрству.
Мы считаем, что время не всегда является гарантом качественного конечного продукта, поэтому приоритетное внимание мы уделяем работе, в которую вовлечены все ответственные руководители, вне зависимости от того, сколько времени это займёт.
Сергей Лесков, Chief Creative Director Havas Creative Group Russia:
Классический подход к формированию креативных команд исчерпывает себя, переставая отвечать требованиям времени. В рамках обновлённой системы креативных процессов мы создали гибкую структуру, соответствующую вызовам, которые сегодня ставит рынок перед рекламной индустрией. Это поможет нам обеспечить лучший уровень продукта для наших клиентов.
Яков Васильев, Head of Strategy Havas Creative Group Russia:
Havas Five позволит снизить количество итераций за счёт глубокого взаимодействия с командой маркетинга на стороне бренда. Таким образом, процесс станет более конструктивным и управляемым. В конечном счёте мы стремимся к идеальному взаимодействию между клиентами и агентством. Бренды смогут получить необходимую экспертизу и в сжатый тайминг решить свои маркетинговые задачи, а агентство не будет работать в стол.