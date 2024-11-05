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05.11.2024 в 14:30

Игру Hamster Kombat покинули 260 млн пользователей

Токен HMSTR подешевел на 77%

В мини-приложении Hamster Kombat в Telegram резко сократилось число постоянных игроков — с 300 млн в августе до 39,6 млн в начале ноября. Цена токена упала на 77% с момента листинга, который состоялся в конце сентября. Об этом пишет РБК.

Мини-приложение Hamster Kombat появилось в Telegram в марте этого года. Пользователи должны быстро нажимать на изображение хомяка, выбивая монетки, которые создатели приложения обещали перевести в криптовалюту.

В мае был запущен канал Hamster Kombat на YouTube, который за месяц принёс $5,2 млн рекламных доходов.
В конце сентября создатели игры начали раздавать пользователям первые токены. Курс игровой валюты на премаркете составил всего $0,01, разочаровав фанатов.

5 ноября цена HMSTR упала до $0,0023. За последнюю неделю стоимость токена снизилась на 37%.

Листинг HMSTR спровоцировал резкий рост интереса россиян к криптовалютам. В сентябре интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки увеличился более чем на треть по сравнению с тем же периодом 2023 года. В октябре разработчики Hamster Kombat анонсировали второй сезон игры.

Игры Hamster Kombat
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