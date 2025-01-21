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18+
21.01.2025 в 15:20

Суд обязал создателя Hamster Kombat выплатить 2,5 млн рублей предпринимателю из Тюмени

Эдуард Гуринович не предоставил перечислившему 50% предоплаты бизнесмену образовательные услуги

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал создателя игры-кликера Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича выплатить тюменскому предпринимателю Виктору Шкурскому 2,5 млн руб. за отказ выполнить условия договора об обучении. Об этом сообщает ТАСС.

С Гуриновича взыщут 2,5 млн руб. основного долга и 20,7 тыс. руб. расходов по оплате госпошлины.

Шкурский решил пройти обучение по программе «Совет директоров», которая проходит в рамках образовательного курса для предпринимателей «Гуринович делится». Шкурский в апреле 2023 года заключил с Гуриновичем договор на обучение. Тюменский бизнесмен должен был перечислить 5 млн руб. за видеокурс лекций и персональную стратегию развития.

Шкурский перевел предоплату в размере 50%, но Гуринович никаких услуг ему не предоставил. Позже выяснилось, что у создателя Hamster Kombat вообще нет лицензии на право заниматься образовательной деятельностью.

Осенью прошлого года инвесторы Arenum потребовали от Гуриновича разделить прибыль от игры Hamster Kombat.

Суд Эдуард Гуринович
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