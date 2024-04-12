Российская «дочка» Google требует взыскать с материнской компании 10 млрд рублей

Конкурсный управляющий российского ООО «Гугл» Валерий Таляровский подал заявление в суд с требованием взыскать с Google почти 10 млрд руб., выплаченных обществом в пользу американской компании в виде дивидендов и налога в конце 2021 года. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс».

Таляровский подал заявление в Арбитражный суд Москвы 10 апреля. Конкурсный управляющий просит признать недействительной сделку по перечислению дивидендов в размере 9,5 млрд руб. и налогов на сумму 500 млн руб. от российского «Гугл» в пользу Google International LLC. Таляровский требует взыскать с материнской компании эти средства, а также возместить расходы на оплату госпошлины в размере 6 тыс. руб.

В заявлении указано, что 22 декабря 2021 года российский «Гугл» перечислил Google дивиденды в размере $128,7 млн (9,5 млрд руб. на дату платежа). Выплата дивидендов была осуществлена в условиях, когда финансовое состояние «Гугла» «отвечало признакам неплатёжеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов, впоследствии включённых в реестр требований», настаивает конкурсный управляющий.

Кроме того, Таляровский обращает внимание суда на то, что дивиденды выплачивались из прибыли прошлых лет, а именно 2015−2017 годов. При этом выплаченная сумма соответствует 32% от балансовой стоимости активов ООО «Гугл» на конец 2020 года, отмечает он.

По мнению конкурсного управляющего, Google распределяла прибыли своей российской «дочки», «не только зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате указанных действий, но и намеренно добиваясь этого».

Напомним, в июне 2022 года российское подразделение Google обратилось в суд для признания его банкротом. В компании объясняли это невозможностью исполнения денежных обязательств. Временный управляющий выявил в компании признаки преднамеренного банкротства, что расценивается как преступление. В октябре 2023 года суд признал ООО «Гугл» банкротом и открыл в компании конкурсное производство.