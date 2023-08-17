GS Group запустил производство первых российских медиахабов

GS Group начал производство первых российских медиахабов «Селигер» в Калининградской области. Они разработаны с применением патентованных отечественных технологий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Холдинг выиграл конкурс на получение субсидии на разработку российской мультисервисной цифровой платформы ещё в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет 1,25 млрд руб., часть из которых покрывается субсидией Минпромторга.

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ: Мы сейчас прошли по всему циклу [производства] - нет никаких сомнений, что сегодня мы в России обладаем современными производствами радиоэлектронной аппаратуры и способны делать продукты <…> c хорошими потребительскими свойствами.

Медиахабы предназначены для приема, просмотра и хранения цифрового медиаконтента. Помимо домашних медиасерверов, планируется разработка контролера умного дома и сетевого маршрутизатора.

Компания должна предоставить эти решения летом 2025 года. Всего предприятие выпустит более 500 тыс. устройств.

Ранее сообщалось, что GS Group планирует наладить производство смартфонов отечественных торговых марок под заказ, в частности, запустить ODM-завод (Original Design Manufacturer). Представитель холдинга отметил, что на линиях также будут собирать планшеты и ноутбуки.