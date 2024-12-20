Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

FarFor Studio
E-Promo Group
E-Promo Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.12.2024 в 17:01

Группа Russ начала подключать рекламный инвентарь в аэропортах к программатику

Первой воздушной гаванью, где стартовали программатик-продажи, стал аэропорт Внуково

Группа Russ начала подключать цифровой рекламный инвентарь в аэропортах присутствия к программатическим инструментам продаж. Об этом Sostav сообщили в группе.

Международный аэропорт Внуково стал первой воздушной гаванью, где 20 декабря стартовали программатик-продажи.

В компании рассчитывают, что подключение к программатику аэропортов присутствия Russ в регионах будет осуществлено в течение первого квартала 2025 года.

Как пояснили в Russ, работа по подключению к программатику ведется параллельно с установкой цифровых рекламных поверхностей в аэропортах.

Вячеслав Кан, директор по цифровым продуктам Russ:

Подключение рекламного инвентаря Russ в аэропортах присутствия к программатическим продажам стало важным этапом в расширении доступности данного способа продвижения. Мы продолжаем работать над внедрением высокотехнологичных рекламных инструментов и повышать долю программатика в нашей деятельности.

Ранее группа Russ стала официальным рекламным оператором международного аэропорта Жуковский. Продажа рекламы в пассажирском терминале запущена с 1 сентября.

Russ Группа Russ рекламный инвентарь
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.