Группа Russ начала подключать рекламный инвентарь в аэропортах к программатику

Группа Russ начала подключать цифровой рекламный инвентарь в аэропортах присутствия к программатическим инструментам продаж. Об этом Sostav сообщили в группе.

Международный аэропорт Внуково стал первой воздушной гаванью, где 20 декабря стартовали программатик-продажи.

В компании рассчитывают, что подключение к программатику аэропортов присутствия Russ в регионах будет осуществлено в течение первого квартала 2025 года.

Как пояснили в Russ, работа по подключению к программатику ведется параллельно с установкой цифровых рекламных поверхностей в аэропортах.

Вячеслав Кан, директор по цифровым продуктам Russ: Подключение рекламного инвентаря Russ в аэропортах присутствия к программатическим продажам стало важным этапом в расширении доступности данного способа продвижения. Мы продолжаем работать над внедрением высокотехнологичных рекламных инструментов и повышать долю программатика в нашей деятельности.

Ранее группа Russ стала официальным рекламным оператором международного аэропорта Жуковский. Продажа рекламы в пассажирском терминале запущена с 1 сентября.