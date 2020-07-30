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18+
30.07.2020 в 06:15

Группа Little Big выпустила коллекцию одежды для маленьких фанатов

На футболках и носках нанесен логотип группы

Российская рейв-группа Little Big выпустила первую коллекцию одежды для детей, об этом музыканты сообщили в своем Instagram.

В капсульной коллекции представлены рюкзак, футболки, носки, панама и браслет с яркими принтами и логотипом группы. Первым 100 заказам с футболками Little Big обещают в подарок карточку со своими автографами. Вещи можно приобрести на сайте фаншопа группы.

Ранее группа объявила творческий конкурс для дизайнеров. Тогда сообщалось, что работа победителя появится на майках, кепках, носков и других фирменных товарах, выпускаемых музыкантами.

В июле клип группы на песню «Uno» набрал рекордное количество просмотров на официальном канале конкурса «Евровидение-2020» на YouTube, который в этом году был отменен из-за пандемии. Его посмотрели более 134 млн раз.

Принты Одежда Little Big
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