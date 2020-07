Группа Little Big выпустила коллекцию одежды для маленьких фанатов

View this post on Instagram

Долгожданная коллекция одежды для самых маленьких наших слушателей уже в продаже! ⠀ В наличии футболки, носки, рюкзак и даже панама для детей и подростков от 5 до 15 лет 🔥 ⠀ К первым 100 заказам с футболками дарим карточку с автографами всех участников группы. ⠀ Каталог доступен уже на сайте магазина по ссылке в stories!