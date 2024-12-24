Громкие ребрендинги 2024 года

2024 стал годом трансформаций. Крупные компании меняли облик и вызывали бурные обсуждения. Команда дизайнеров дизайн-студии «Логомашина» и онлайн-школы «Логомашина учит» рассказала Sostav о заметных ребрендингах Рунета и проследила развитие визуального языка бизнеса в уходящем году.

«Т-Банк»: от герба до буквы

Что изменили

С 2006 года логотипом банка был дворянский герб семьи Тиньковых. Он символизировал ценности бренда. В 2023 году герб скорректировали, чтобы сделать логотип универсальным и без проблем размещать на любых носителях.

В начале 2024 года банк провел полный ребрендинг: вместо герба появилась лаконичная буква «Т» на желтом фоне. Это решение позволило упростить визуальную коммуникацию и сделать бренд доступнее для широкой аудитории.

Почему провели ребрендинг

Бренд обновлял ценности и разрывал ассоциации с бывшим владельцем. Ребрендинг стал частью этого процесса. Новый стиль фокусируется на лаконичности, современности и простоте, поэтому лучше отражает актуальные цели компании.

Что думают дизайнеры

Обновленный логотип с буквой «Т» укрепляет преемственность бренда и символизирует надежность. Он стал универсальным для международного рынка. А благодаря минималистичному дизайну логотип легко узнать вне зависимости от языка и страны.

Что говорили в медиа

Ребрендинг «Т-Банка» вызвал бурную реакцию в сети. Люди активно обсуждают изменения и создают мемы, в которых часто используют образы бывшего владельца банка.

Тренд на добавление буквы «Т» в названия продуктов компании пользователи подхватили с долей иронии. Однако большинство до сих пор считает, что новое название не приживется, а привычное сокращение «тиньк» останется в обиходе. То же самое случилось с «Вкусно — и точка» — компанию продолжают называть «маком».

Итог

Ребрендинг «Т-банка» постепенно вошел в повседневную жизнь. Ажиотаж вокруг нового названия закончился. Но старое название «Тинькофф» по-прежнему в ходу — многие продолжают использовать его в разговорной речи.

«СберМаркет»: теперь «Купер»

Что изменили

С 2013 года сервис доставки носил название Instamart. А заметным стал только в 2019 году, когда его переименовали в «СберМаркет» в рамках совместного проекта «Сбербанка» и Mail.ru Group. Тогда изменений в фирменном стиле не было, и название связывали с брендом «Сбер».

В 2024 году сервис получил название «Купер», которое стало отсылкой к слову «купить» и обозначает курьеров как «куперов».

Почему провели ребрендинг

Компания провела ребрендинг, чтобы сделать сервис ближе и понятнее для пользователей. Да, старое название «СберМаркет» вызывало доверие благодаря бренду «Сбер», но терялось среди конкурентов. Чтобы выделиться на рынке, выбрали простое и запоминающееся новое имя.

Оно отражает процесс покупки и делает сервис более человечным. Еще одна цель ребрендинга — привлечь новых клиентов, которые не связаны с брендом «Сбер», но ищут удобную доставку еды.

Что думают дизайнеры

Новый шрифт отвечает современным трендам — буквы широкие и крупные. Однако его антидизайн вызывает противоречивые чувства: шрифт выглядит расплющенным, а буква «п» читается как английская «n». Ребрендинг много обсуждали, и это соответствовало цели — привлечь внимание к бренду.

Что говорили в медиа

Новое название вызвало критику. Пользователи увидели в этом попытку отвлечь внимание от реальных проблем — низкой зарплаты курьеров, навязчивой рекламы и качества услуг. Название «Купер» тоже вызвало вопросы: «не по-русски» и слабо связано с доставкой.

Отдельно обсуждали новый логотип. Он напомнил людям эмблему «Одноклассников», поэтому стал поводом для шуток. Но все это привлекло внимание к бренду и повысило его узнаваемость, пусть и через негативный фон.

Итог

Ребрендинг «СберМаркета» стал примером неоднозначного маркетингового хода. Сначала реакция пользователей на новое название «Купер» была в основном негативной, но со временем аудитория привыкла. Сейчас сервис чаще называют «Купер», а не «СберМаркет».

Tele2: другие правила

Что изменилось

В июне зарегистрировали три варианта логотипа с буквой t и цифрой 2 в черно-белой гамме. Один из них был с добавлением розового. Новый лаконичный логотип сохраняет прежний слоган компании, а сокращение до t2 подчеркивает минимализм и современность.

Почему провели ребрендинг

Причина ребрендинга проста. Решили не продлевать лицензию на использование бренда Tele2, срок которой истекает 31 декабря 2024 года. Это связано с тем, что ранее компания была подразделением шведской Tele2 AB, а сейчас стремится к самостоятельности.

Что думают дизайнеры

Дизайнеры по-разному отзывались о новом логотипе t2. Многие отметили сходство с «Т-Банком» и «Т-Мобайлом», что выглядело как недоработка. Кто-то называл ситуацию анекдотичной.

При этом некоторые увидели в символе «Т» многозначность, например выборы новых путей и вызовы современной реальности.

Что говорили в медиа

Реакция аудитории на ребрендинг t2 оказалась в основном спокойной. Новое сокращение показалось большинству понятным и привычным. Однако в сети появились фото предварительного логотипа с точкой в конце. В ответ на это активные пользователи предложили добавить слоган «Связь и точка», и это стало поводом для ироничных обсуждений.

Итог

В «Теле2» выбрали максимально простой и прагматичный подход к обновлению логотипа. Компании удалось сохранить общую стилистику бренда. Такое решение стало логичным выходом в условиях, когда требовалось оперативно внести изменения.

«Яндекс Маркет» покраснел

Что изменили

В апреле 2024 года «Яндекс» объявил о первом за три года ребрендинге «Яндекс Маркета». До этого стиль обновляли в 2021 году — тогда представили иконку с буквой «М» после разделения активов со «Сбером».

В новый стиле доминирует алый цвет, но сохранили и элементы желтого. Буква «М» теперь желтая на красном фоне, и это отличает «Маркет» от других сервисов. Бренд стал более заметным.

Почему провели ребрендинг

«Яндекс Маркет» был визуально похож на другие желтые сервисы компании, такие как «Еда» и «Такси». Часто получалась путаница, особенно при взаимодействии с курьерами и машинами доставки.

Что думают дизайнеры

Это удачный пример мягкого и эффективного ребрендинга. Кардинальных изменений не произошло — скорректировали лишь пропорции фирменных цветов.

Яркий красный стал ключевым элементом и подчеркнул уникальность сервиса. «Маркету» удалось визуально отделиться от других сервисов «Яндекса», но сохранить при этом общую связь с экосистемой. Теперь бренд легко отличить от «Такси» или «Еды» благодаря обновленному акценту в цветовой гамме.

Что думают в медиа

Соцсети бурно отреагировали на изменения, но мнения людей разделились. Одни сравнили новое решение с крупными брендами: «Почему напоминает мне логотип Макдоналдс?» или «Слишком похоже на AliExpress». Другие раскритиковали визуальную составляющую: «Жутко агрессивное сочетание цветов». А некоторые увидели сходство с маркетплейсом «Магнит Маркет».

Итог

Несмотря на неоднозначную реакцию, ребрендинг оказался эффективным. Без кардинальных изменений «Яндекс Маркет» выделился из линейки сервисов, но сохранил узнаваемость и связь с экосистемой компании.

«Яндекс Go»: новое позиционирование

Что изменили

Компания стремилась объединить все сервисы под единым брендом. Новый визуальный стиль создала команда «Яндекс Go» совместно с креативной студией Magic Camp. Изменения коснулись и автомобилей «Яндекс Такси» — их начали оформлять в новом корпоративном стиле.

Почему провели ребрендинг

Ребрендинг помог усилить позиционирование Яндекс Go как полноценной экосистемы. Сервис объединяет такси, доставку еды, товаров, посылок, планирование путешествий и развлечений. Новый визуальный стиль стал отражением этих возможностей. Изменения позволили обновить коммуникацию бренда. Она стала более универсальной и понятной для пользователей.

Что думают дизайнеры

Из простых прямоугольников в новом логотипе появился яркий и динамичный леттеринг, который сразу привлекает внимание. Он не только заметен, но и передает ощущение движения, напоминает два колеса в перспективе — как автомобиль сбоку.

Итог

Ребрендинг подчеркивает многофункциональность сервиса и его развитие, делает бренд более современным и универсальным. Новый стиль усиливает динамику и привлекает внимание пользователей приложения к многообразию функций.

Пушкинский музей: шаг к современности

Что изменили

Последний редизайн был в 2012 году. С тех пор музей значительно изменился.

Новая палитра отражает его культурное богатство. В нее вошли глубокая охра, оранжевый, благородный болотный зеленый и теплый оттенок фиолетового.

В основе нового логотипа — монограмма из букв «П» и «М», которые символизируют Пушкинский музей. Этот знак заменил прежнее изображение фасада, которое считали излишне привязанным к архитектурным ассоциациям.

Почему провели ребрендинг

Причина проста — за последние 12 лет музей вырос: появились новые филиалы, программы и направления, а к 2030 году планируется открытие Музейного квартала. Обновления произошли благодаря этим изменениям и новому директору Елизавете Лихачевой. Новый стиль создали, чтобы сделать музей современным и актуальным для широкой аудитории.

Что думают дизайнеры

Новый логотип Пушкинского музея стал более концептуальным. Он сочетает минимализм и символику. Это и монограмма, и изображение входа в здание с колоннами, создающее эффект перспективы. Логотип легкий в восприятии, но при этом сохраняет монументальность.

Итог

Ребрендинг Пушкинского музея стал успешным шагом. Стоит учитывать, что такие изменения для музеев — редкость. Организации удалось осовременить свой имидж, но при этом сохранить связь с традициями и основными ценностями.

Wildberries: новая визуальная идентичность

Что изменили

В 2024 году компания Wildberries обновила свой логотип и сделала его более современным. Название теперь написано строчными буквами, и это делает его менее кричащим и более дружелюбным. Шрифт стал плавным и модным. Это подчеркивает стремление компании к простоте и удобству для пользователя. Цветовую палитру улучшили — докрутили красивые оттенки для нового гламурного градиента, благодаря чему градиент стал более сочным. К тому же компания запатентовала свой фирменный цвет как товарный знак.

Что думают дизайнеры

Буква «d» в логотипе превратилась в рукописную кириллическую «д». Она немного выбивается из общей стилистики и создает некий диссонанс. Конечно, это добавляет динамики и вызывает ассоциации с «ягодками». Видно, что компания взяла вектор на женскую аудиторию.

Итог

Компания сделала логотип более современным и привлекательным для своих клиентов. Wildberries ориентируется на женщин, и это считывается и в изменениях логотипа, и в цветовой палитре.

«Альфа-Премиум»: неожиданный ход

Что изменили

Ребрендинг Alfa Only (бывшего «Альфа-Премиум») прошел почти бесшумно в медиа. Разве что пользователи подметили созвучность нового названия с известным стриминговым сервисом для взрослых.

Новый логотип включает в себя перламутровую палитру. Белый цвет стал центральным и заменил привычный черный. Это добавило свежести и элегантности. Узнаваемую 3D-графику перекрасили, чтобы подчеркнуть важность и уникальность каждого клиента.

Что думают дизайнеры

В цветовом решении отмечают разрыв шаблонов. Использовать белый цвет вместо черного — смелый шаг для премиального сегмента. Но это подчеркивает новаторский подход. Однако сама жемчужина при беглом взгляде на статичную версию логотипа напоминает мыльный пузырь. И тут ассоциации могут увести в эфемерность и недолговечность — не слишком приятные образы для банковского продукта.

Итог

Посвежевший Alfa Only выглядит современно и уместно. Несмотря на спорные моменты, обновленный логотип точно вписывается в премиальный сегмент. Если сравнивать с другими ребрендингами 2024 года, этот вариант выглядит неплохо.

«Дзен»: обновление имиджа

Что изменили

«Дзен» обновил свой фирменный стиль и представил новый логотип, который должен отражать эволюцию платформы и соответствовать современным трендам дизайна.

Узнаваемую четырехконечную звезду преобразовали в лаконичную и воздушную форму. Новый шрифт стал более легким и читаемым, а цветовая палитра приобрела более спокойные и нейтральные оттенки. Все это помогает лучше воспринимать контент.

Что думают дизайнеры

Некоторые считают, что новый дизайн может оказаться слишком похожим на другие платформы и не выделять Дзен среди конкурентов. Скорее всего, некоторые элементы будут казаться излишне упрощенными и незапоминающимися. Другие же отмечают, что новый логотип и шрифт придают бренду современный и свежий вид.

Итог

Новый логотип «Дзена» стал легче. Он соответствует последним тенденциями. Но как эти изменения повлияют на узнаваемость бренда и как его будут воспринимать пользователи, станет ясно только со временем.

Jaguar: прыжок в будущее

Что изменили

История логотипа Jaguar всегда была тесно связана с силой и скоростью. Легендарная фигурка прыгающего ягуара впервые появилась в 1937 году и стала синонимом мощи и элегантности.

Обновленный логотип 2024 года — круг с монограммой из двух букв «J» — символизирует изящество и динамику.

Почему провели ребрендинг

Ребрендинг стал частью долгосрочной стратегии Jaguar по переходу в сегмент лакшери-электромобилей. Компания стремится отказаться от конкуренции с Audi, BMW и Mercedes-Benz, поэтому делает ставку на эксклюзивность и электрокары.

Что думают дизайнеры

Причины громких обсуждений ребрендинга лежат на поверхности:

Разрушение архетипа. Jaguar, который всегда ассоциировался с силой, престижем и элегантностью, вдруг стал символом бунтарства. Вместо сдержанных тонов и роскошных образов появились яркие, эксцентричные персонажи, ломающие привычные каноны стиля.

Новая целевая аудитория. Резкий поворот в имидже вызывает вопросы о том, на кого теперь ориентирован бренд. Если раньше Jaguar привлекал статусных и состоятельных клиентов, то теперь он, похоже, нацелен на «людей будущего» — новаторов.

Смелый, но рискованный шаг. Компания могла бы выбрать более плавный переход, сохранить связь с традициями и укрепить репутацию последовательного бренда. Однако Jaguar сделал ставку на смелость. Бренд решил привлечь внимание любой ценой.

Что говорили в медиа

Аудитория не поняла ребрендинг, поэтому пришла с негативными комментариями в социальные сети бренда. Один из пользователей саркастично заметил: «JLR теперь означает не Jaguar Land Rover, а Just Land Rover», намекая, что бренд для него больше не существует.

Проморолик, который выпустили перед презентацией, вызвал новую волну обсуждений. В кадре появились люди в экстравагантных костюмах на фоне футуристических пейзажей, а самих автомобилей почему-то не было.

Даже Илон Маск не остался в стороне и язвительно поинтересовался в соцсети X: «Вы вообще продаете автомобили?».

Итог

Несмотря на критику со стороны части аудитории, новый стиль Jaguar привлек внимание по всему миру. Успех этой стратегии будет зависеть от того, насколько новые продукты и коммуникации смогут оправдать ожидания рынка и закрепить за брендом образ лидера в мире электромобилей.

Lamborghini: эволюция бренда

Что изменили

Обновленный логотип Lamborghini подхватил тренд на упрощение и минимализм. Теперь он современнее: утратил трехмерность, стал проще и свежее. Основные элементы — шрифт, геральдический щит как символ безопасности и победы, образ быка как символ мощи, силы и скорости — остались почти без изменений.

Новыми фирменными цветами стали черный и белый, а премиальный золотистый оттенок сделали более приглушенным.

Что думают дизайнеры

Изменения в логотипе — прекрасный пример мягкого ребрендинга. Он не стал радикальным, но сделал символ современнее. На протяжении всей истории логотип менялся не так часто, а это говорит о стабильности и уверенности бренда.

Итог

Логотип Lamborghini остался одним из самых знаковых и узнаваемых автомобильных логотипов в истории.

Заключение

Интересно, что нам приготовит 2025 год? Возможно, мы увидим еще более смелые решения, которые будут сочетать традиции и новый взгляд на визуальные стили. Время покажет. Одно можно сказать точно — тренды в дизайне будут и дальше стремительно меняться.

Команда дизайнеров дизайн-студии «Логомашина» и онлайн-школы «Логомашина учит»

Исполнительный директор: Дмитрий Инговатов

Арт-директор: Татьяна Ивлева

Дизайнер, куратор: Мария Корнеева

Дизайнер, куратор: Татьяна Бортяева

Проджект-менеджер: Александра Чиркова

Старший дизайнер: Александра Рудова

Старший дизайнер: Глеб Самсонов

Дизайнер, куратор: Женя Мороченец

Дизайнер, куратор: Марина Повелица

Иллюстратор: Дарина Павлова