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19.06.2025 в 12:33

Григорий Лепс спел для сети «585*Золотой»

Артист стал амбассадором ювелирного ретейлера и презентовал гимн настоящих мужчин

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Григорий Лепс

Певец, композитор и продюсер Григорий Лепс стал лицом ювелирной сети «585*Золотой» и записал гимн настоящих мужчин. Сингл «585» — музыкальный тизер сотрудничества бренда и исполнителя.

В песне Лепс призывает радовать любимых без повода и делать щедрые сюрпризы — разумеется, с золотым акцентом. Новая песня войдет в основной репертуар певца. Артист планирует исполнять «585» на своих концертах с июля.

В рамках сотрудничества Григорий Лепс представит коллекцию золотых украшений бренда. Первая кампания с его участием стартовала 18 июня по всей стране: от оффлайн-магазинов до ТВ и радио.

585/Золотой Григорий Лепс Амбассадор
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