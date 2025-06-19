Григорий Лепс спел для сети «585*Золотой»

Певец, композитор и продюсер Григорий Лепс стал лицом ювелирной сети «585*Золотой» и записал гимн настоящих мужчин. Сингл «585» — музыкальный тизер сотрудничества бренда и исполнителя.

В песне Лепс призывает радовать любимых без повода и делать щедрые сюрпризы — разумеется, с золотым акцентом. Новая песня войдет в основной репертуар певца. Артист планирует исполнять «585» на своих концертах с июля.

В рамках сотрудничества Григорий Лепс представит коллекцию золотых украшений бренда. Первая кампания с его участием стартовала 18 июня по всей стране: от оффлайн-магазинов до ТВ и радио.