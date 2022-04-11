Greenpeace и WWF просят признать в России иноагентами

Российское экологическое общество (РЭО) просит проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет соответствия их статусу иностранного агента. По мнению российских экологов, организации формируют негативное отношение к российской государственной экологической политике, сообщают «Ведомости».

Так, Greenpeace и WWF необоснованно заявляют, что проекты российских компаний и властей представляют угрозу для населения и биоразнообразия, а также организуют сбор подписей против их реализации. «Был случай, когда Greenpeace показал фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений. Это деструктивно влияет на общественное мнение, формирует ложные представления о работе властей. А это уже не экология, а политика», — рассказал председатель РЭО Рашид Исмаилов.

Кроме того, Greenpeace и WWF не всегда объективно представляют информацию, зачастую не в лучшем свете выставляют решения правительства, согласны эксперты. По их оценке, это может являться инструментом конкурентной борьбы и способом затормозить инвестиционную деятельность, а их действия в отношении проектов по добыче полезных ископаемых в России могут свидетельствовать о том, что они лоббируют интересы других государств.

Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков считает, что инициатива РЭО связана с чьим-то желанием «ослабить давление экологических НКО».

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин объяснил, что статус иноагента могут получить только российские НКО. По словам юриста, иностранные организации могут быть признаны нежелательными, если они представляют «угрозу основам конституционного строя РФ или безопасности государства». Он отметил, что ранее Минюст уже отказывал в признании Greenpeace иноагентом, однако сотрудников WWF и Greenpeace могут признать иноагентами как физлиц.

Ранее экоактивисты международной организации Greenpeace призвали власти Европейского союза запретить спонсорство и рекламу производителям ископаемого топлива, аналогично запрету на рекламу табака.