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14.03.2025 в 10:50

В России предложили блокировать аккаунты на «Госуслугах» при смене двух идентификаторов

Речь идет об одновременном изменении хотя бы двух параметров, например, телефона и пароля

В России может быть введена автоматическая временная блокировка аккаунтов граждан на портале «Госуслуги» при одновременной смене хотя бы двух параметров идентификации, например, номера телефона и пароля. Предложение вошло в пакет инициатив, подготовленных «Народным фронтом» (НФ) к совещанию у президента России. Об этом сообщают «Известия».

Цель данных мер — защитить пользователей от возможного доступа мошенников к их личным кабинетам. Разблокировка аккаунта будет возможна только после личного визита в МФЦ, что станет дополнительной защитной мерой.

Еще один предлагаемый способ — введение автоматического уведомления банков от «Госуслуг» о смене нескольких идентификаторов, что исключит риск финансового мошенничества.

Руководитель проекта НФ «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила изданию, что эти инициативы были предложены на совещании 5 марта и переданы в администрацию президента для дальнейшего включения в проект поручений по итогам мероприятия.

В Минцифры заявили, что в настоящее время обсуждают меры по борьбе с мошенниками с заинтересованными ведомствами и организациями. Некоторые из упомянутых инициатив НФ уже вошли в законопроект по защите граждан от кибермошенников, который находится на рассмотрении в Госдуме. Ожидается, что проект может быть изменен ко второму чтению.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий 15 февраля.

Госдума Россия госуслуги кибербезопасность Мошенники минцифры интернет-мошенники
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