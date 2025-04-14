Государство вернет россиянам 1,5 млрд рублей за занятия спортом

Сумма налогового вычета за занятия спортом в России составляет около 1,5 млрд руб. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Его слова приводит ТАСС.

Максимальная сумма затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, ограничена 150 тыс. руб. в год. Таким образом, россияне могут компенсировать часть расходов на фитнес, спортивные секции и тренировки, оформив соответствующие документы через налоговые органы.

Михаил Дегтярев отметил, что сегодня спорт объединяет около 80 млн человек в стране, к 2030 году показатель планируется увеличить до 100 млн. Министр также сообщил, что в ближайшее время доложит президенту о действующих мерах поддержки, включая налоговые вычеты для тех, кто стремится вести активный образ жизни.

Ранее в Национальном фитнес-сообществе (НФС) подсчитали, что за первый квартал совокупная выручка российской фитнес-индустрии превысила 55,7 млрд руб., что на 14,5% больше, чем годом ранее. Продажи клубных карт по стране увеличились на 12,7%, а посещаемость фитнес-клубов выросла на 5,8%.