Государственный Эрмитаж и PROBA AWARDS учредили номинацию «Выбор Эрмитажа»

Государственный Эрмитаж совместно с международной премией PROBA AWARDS учредили номинацию «Выбор Эрмитажа». В конкурсе участвуют PR кампании, посвященные Эрмитажу, его проектам и центрам в России и в мире.

Государственный Эрмитаж выступает организационным партнером PROBA AWARDS более 17 лет. В этом году главный музей страны празднует 255 лет со дня основания. Для PROBA Awards 2019 год также юбилейный — премии исполняется 20 лет.

PROBA AWARDS — яркое событие, которое объединяет ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью со всего мира. Организатор премии SPN Communications.

Юбилейный 2019 год обещает быть особенным — на церемонии награждения участников и гостей будут ждать насыщенная программа и яркое шоу. Гостями церемонии награждения ежегодно становятся топ-менеджеры ключевых российских и международных компаний, представители государственных структур и профессиональных ассоциаций, медийные персоны.

Церемония награждения пройдет 26 сентября в Атриуме Главного штаба Эрмитажа.

Прием заявок в номинацию осуществляется до 1 сентября 2019 года.

С подробной информацией о премии и правилах приема заявок на участие можно ознакомиться на сайте конкурса- www.pr-proba.ru.

Организационный комитет PROBA Awards 2019

Екатерина Титова: +7 (921) 331-65-22

e.titova@spncomms.com