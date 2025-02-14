Минпромторг предложил сделать обязательными ГОСТы на пищевую продукцию

Минпромторг предложил внести поправки в закон «О стандартизации в РФ», которые обяжут производителей продуктов питания соблюдать требования ГОСТов. Сейчас их исполнение носит добровольный характер. Согласно инициативе, в технических условиях (ТУ) и стандартах организации (СТО) нельзя будет устанавливать характеристики, ухудшающие качество продукции или противоречащие требованиям национальных стандартов. Об этом сообщают «Известия».

Изменения направлены на повышение качества продуктов, поскольку сейчас предприятия вправе использовать внутренние ТУ и СТО без обязательного следования государственным стандартам. Минпромторг намерен обязать отрасль укладываться в нормативы ГОСТов. Аналогичная практика уже действует в алкогольной отрасли: спиртное невозможно вывести в крупные торговые сети без соблюдения добровольных госстандартов.

В середине января Госдума одобрила в первом чтении проект поправок. Он предполагает, что компании должны будут направлять свои стандарты на государственную экспертизу, а затем регистрировать их в Федеральном информационном фонде стандартов. В Роскачестве отметили, что стандартизация необходима для обеспечения безопасности продуктов и контроля за содержанием вредных веществ, таких как пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды. ГОСТы также регулируют вкусовые и органолептические характеристики продукции, включая консистенцию, цвет, вкус и содержание соли или жира.