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02.06.2025 в 08:00

Госорганы и банки больше не смогут писать гражданам через иностранные мессенджеры

Соответствующий запрет вступил в силу

Вступил в силу запрет для государственных органов, банков и телекоммуникационных компаний использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами. Эта мера была принята в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством, который 1 апреля 2025 года подписал президент России Владимир Путин.

Теперь использовать иностранные мессенджеры для связи с гражданами не смогут сотрудники органов власти, банков и некредитных финансовых организаций, государственных внебюджетных фондов, операторов связи, маркетплейсов, крупных сервисов размещения объявлений с посещаемостью от 100 тыс. пользователей и социальных сетей с аудиторией более 500 тыс.

Закон предусматривает ряд мер, направленных на противодействие мошенникам и защиту денежных средств граждан. Согласно закону, также будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Ожидается, что сотрудники соответствующийучреждений смогут связываться с клиентами через российские мессенджеры после подтверждения через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

иностранные мессенджеры
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