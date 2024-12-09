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09.12.2024 в 16:25

В Минцифры предложили запретить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях

Ограничения затронут сотрудников ведомств и некоторых банков

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Минцифры разрабатывает законопроект, который запретит в ряде сфер деятельности использовать в рабочих целях сервисы обмена мгновенными сообщениями, принадлежащие иностранным владельцам. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с положениями документа, сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника информагентства, норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, работников кредитных организаций и служащих Банка России, а также персонал операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов.

Источник утверждает, что Минцифры может ввести ограничительные нормы с 1 сентября 2026 года. В настоящее время законопроект находится на согласовании «с заинтересованными госорганами».

В Минцифры заявили ТАСС, что ограничение использования иностранных мессенджеров в рабочих целях планируется только для сотрудников ведомств и некоторых банков. Сейчас инициатива дорабатывается.

«В сети распространилась некорректная информация об ограничении использования иностранных мессенджеров в рабочих целях для некоторых предприятий. Инициатива еще дорабатывается. Сейчас речь идет только о взаимодействии сотрудников госведомств и банков с внешними клиентами», — сказано в сообщении.

Ожидается, что сотрудники смогут связываться с клиентами через российские мессенджеры после подтверждения через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). В Минцифры считают, что это позволит предотвратить мошенничество, в частности, неправомерное списание средств или оформление кредита.

Банк России Банки Мессенджеры минцифры
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