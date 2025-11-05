Sostav.ru

05.11.2025 в 15:35

Госдума рассмотрит предложение о десятикратном увеличении штрафов за пропаганду наркотиков

Такой законопроект внесен в нижнюю палату парламента

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает десятикратное увеличение штрафов за пропаганду наркотиков. Поправки в статью 6.13 КоАП подготовили депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Авторы инициативы предлагают ужесточить санкции как за распространение произведений искусства, содержащих упоминания о наркотиках, так и за их прямую пропаганду. Запись об этом появилась в думской электронной базе данных.

Согласно документу, размер штрафов для физических лиц за распространение произведений искусства, содержащих информацию о запрещенных веществах, предлагается увеличить с 2−4 тыс. до 10−25 тыс. руб., для должностных лиц — с 10−30 тыс. до 25−50 тыс. руб., для юридических лиц — с 300−600 тыс. до 500 тыс.-1 млн руб. За пропаганду наркотиков санкции для граждан предлагается увеличить с 4−5 тыс. до 25−50 тыс. руб., а для компаний — до 1,5 млн руб. Максимальные штрафы для юрлиц по ряду пунктов могут достичь 2 млн руб.

В пояснительной записке авторы отмечают, что действующие размеры штрафов были установлены еще в 2010 году и с тех пор не пересматривались. По данным депутатов, число привлеченных к ответственности за пропаганду наркотиков за последние четыре года утроилось, а количество преступлений, связанных с их оборотом, продолжает расти. В январе-апреле 2025 года было зафиксировано 79,4 тыс. таких преступлений — почти на 30% больше, чем годом ранее.

В правительстве, однако, указали, что уровень ответственности за подобные правонарушения уже регулируется в достаточной мере. Чиновники напомнили о поправках в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за повторную пропаганду и вступят в силу 1 марта 2026 года.

Кроме того, в августе 2024 года КоАП был дополнен новой статьей, касающейся пропаганды наркотиков в произведениях литературы и искусства. Из-за отсутствия сформированной судебной практики по этим нормам правительство назвало инициативу ЛДПР «преждевременной».

Госдума Штрафы законопроект
