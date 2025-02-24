В Госдуме подготовили законопроект о маркировке рекламы энергетиков

Депутаты комитета Госдумы по экономической политике подготовили законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Максима Топилина.

Согласно инициативе, время такого предупреждения в радио- и телевизионных программах должно составлять не менее трех и пяти секунд соответственно. На экране дисклеймер должен занимать не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами — не менее чем 7% рекламной площади.

Законопроект, разработанный по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, будет внесен в Госдуму в ближайшее время и, в случае принятия, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Также стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков. Так, за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, предполагается штраф для граждан в размере до 50 тыс. руб. Для должностных лиц предлагается ввести взыскание в размере до 200 тыс. руб., а для юридических лиц — до 500 тыс. руб.

В октябре 2024-го Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила маркировать рекламу энергетиков. В ведомстве предлагали ввести для рекламных аудиороликов на радио предупреждения продолжительностью не менее трех секунд, в видеоформатах — не менее пяти секунд, а в статичных объявлениях — не менее 10% рекламной площади.