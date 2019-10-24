Госдума отказалась приравнивать вейпы к обычным сигаретам

Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку к законопроекту о возвращении курительных комнат в аэропортах, которая приравнивала вейпы и электронные сигареты к табаку, сообщает «РИА Новости».

В 2017 году депутат Госдумы Сергей Боярский предложил вернуть специальные помещения для курения в аэропорты, а в феврале 2018 года думский комитет по охране здоровья попросил внести в него уточнения до первого чтения. Потом этот комитет и комитет по транспорту рекомендовали принять проект еще в первом чтении.

Комитет объяснил отказ тем, что поправка изменит концепцию законопроекта, поэтому юридическое приравнивание электронных сигарет должно проходить иначе.

Авторы поправки о вейпах теперь будут выносить ее на отдельное рассмотрение и намерены настаивать на ее принятии, если профильный комитет Госдумы не одобрит похожий законопроект, находящийся на рассмотрении.

Сергей Неверов, вице-спикер ГД: Мы попробуем эту поправку вынести на отдельное голосование на палате. И если представитель комитета, который будет докладывать, скажет о том, что данный законопроект будет приниматься в том формате, в концепции нашей поправки, то мы тогда ее снимем. А если не будет приниматься, то мы будем настаивать на ее принятии на отдельном голосовании Государственной Думы.

Сегодня треть взрослых россиян курит сигареты, но более полумиллиона курильщиков в крупных городах России полностью отказались от сигарет и перешли на электронные никотиносодержащие продукты.