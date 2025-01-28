Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от навязывания дополнительных услуг

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, направленный на защиту граждан от навязывания дополнительных платных товаров и услуг. Запись об этом появилась в карточке законопроекта в думской электронной базе.

Документ в том числе предполагает продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя, устанавливает запрет на их навязывание до заключения договора о покупке основных товаров, работ и услуг, вводит запрет на автоматическое проставление отметок о согласии на покупку дополнительных товаров и услуг, а при их продаже предоставляет право на отказ от оплаты и возврат средств в случае списания.

Как указал спикер Госдумы Вячеслав Володин, чаще всего навязывание услуг «происходит при приобретении авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом». Покупатели даже не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги, в их числе страхование, смс-оповещение и другие сервисы.

Вячеслав Володин считает важным сделать все для «защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях — угроз и шантажа».

Напомним, что правительство внесло в Госдуму законопроект о защите россиян от навязанных услуг в декабре 2024 года.