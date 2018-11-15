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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты

15.11.2018 в 14:15

Внимание властей к данному вопросу привлекла Mail.Ru Group

Depositphotos

Госдума приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о смягчении статьи 282 УК РФ, который получил название «декриминализация репостов», сообщает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает декриминализацию преступления, если оно совершено впервые и не угрожает основам конституционного строя и безопасности страны. Если человек, привлеченный к административной ответственности, совершит такое же преступление в течение года, в отношении него возбудят уголовное дело. Тогда он будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет

Одновременно подготовлены изменения в КоАП. В него вводится новая статья «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которая устанавливает наказание в виде штрафа в размере 10−20 тыс. рублей, обязательных работ или ареста на срок до 15 суток.

«Вокруг данной нормы уголовного законодательства и ее правоприменения в обществе возникла дискуссия, высказывались различные инициативы, в том числе нашими коллегами, экспертами, представителями СМИ. Глава государства предложил вариант решения вопроса, который сегодня поддержали все политические фракции Госдумы», — рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Внимание властей к данному вопросу привлекла Mail.Ru Group. Компания направила официальные обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за репосты и лайки в Госдуму, Верховный и Конституционный суды и министерство юстиции РФ.

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