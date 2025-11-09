Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.11.2025 в 12:15

В России могут ввести лимит банковских карт на человека

Законопроект направлен на борьбу с финансовыми мошенниками и избыточной эмиссией карт

До конца 2025 года в России могут принять закон, устанавливающий лимит на количество банковских карт, которыми может владеть один человек. Инициатива, по словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, направлена на повышение прозрачности финансовых операций и борьбу с мошенническими схемами, пишет rg.ru.

Согласно проекту, гражданин сможет иметь не более 20 банковских карт в совокупности и не более 5 карт, выпущенных одним банком. По мнению разработчиков, такие ограничения позволят сократить случаи, когда злоумышленники используют десятки «дропперских» карт для вывода или перевода незаконно полученных средств.

Аксаков отметил, что законопроект планируется рассмотреть и утвердить до конца текущего года, после чего будет предусмотрен переходный период.

Эксперты финансового рынка отмечают, что мера может отразиться не только на злоумышленниках, но и на обычных пользователях, которые оформляют несколько карт ради бонусных программ, кешбэка или путешествий. При этом для банков нововведение потребует создания единого механизма учета и мониторинга карт между организациями. Введение лимита, по оценке специалистов, станет частью более широкой стратегии по повышению контроля за движением денежных средств и защите клиентов от схем с использованием подставных лиц.

Добавим, с 1 ноября в России вступил в силу закон о лимите сим-карт. Теперь на одного россиянина можно оформить не больше 20 симок.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.