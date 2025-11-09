В России могут ввести лимит банковских карт на человека

До конца 2025 года в России могут принять закон, устанавливающий лимит на количество банковских карт, которыми может владеть один человек. Инициатива, по словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, направлена на повышение прозрачности финансовых операций и борьбу с мошенническими схемами, пишет rg.ru.



Согласно проекту, гражданин сможет иметь не более 20 банковских карт в совокупности и не более 5 карт, выпущенных одним банком. По мнению разработчиков, такие ограничения позволят сократить случаи, когда злоумышленники используют десятки «дропперских» карт для вывода или перевода незаконно полученных средств.



Аксаков отметил, что законопроект планируется рассмотреть и утвердить до конца текущего года, после чего будет предусмотрен переходный период.



Эксперты финансового рынка отмечают, что мера может отразиться не только на злоумышленниках, но и на обычных пользователях, которые оформляют несколько карт ради бонусных программ, кешбэка или путешествий. При этом для банков нововведение потребует создания единого механизма учета и мониторинга карт между организациями. Введение лимита, по оценке специалистов, станет частью более широкой стратегии по повышению контроля за движением денежных средств и защите клиентов от схем с использованием подставных лиц.

Добавим, с 1 ноября в России вступил в силу закон о лимите сим-карт. Теперь на одного россиянина можно оформить не больше 20 симок.