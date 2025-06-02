Города строят люди: Wink запустил проект о том, как меняются мегаполисы

Платформа Wink представила документальный сериал «Города и Люди». Проект дает возможность по-новому взглянуть на трансформацию городской среды и жизни человека в мегаполисе. Создатели сериала исследуют настоящее и будущее городов через истории тех, кто уже сегодня проектирует это будущее.
В первом выпуске зрители увидят Москву глазами главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. Вместе с ведущими архитекторами, урбанистами и девелоперами он раскрывает, как город прошел путь от постиндустриального ландшафта к эмоциональному и технологичному мегаполису — городу Эмо-Тех.
Ключевые объекты эпизода — парк «Зарядье», квартал «ЗИЛАРТ», арт-пространство ГЭС-2, спортивный кластер «Лужники» и жилой комплекс «Бадаевский». На их примере показано, как заброшенные территории были превращены в современные, комфортные для жизни и работы кварталы.
Героями первого выпуска стали:
- главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов,
- урбанист и социолог Петр Кудрявцев,
- основатель архитектурного бюро «Меганом» Юрий Григорян,
- сооснователь архитектурного бюро UNK Юлий Борисов,
- член правления компании Capital Group Михаил Хвесько,
- архитектор бюро APEX Анастасия Надеева.
«Города и Люди» (документальный сериал)
Автор проекта: Алексей Мазур
Производство: ООО «Зефир Медиа Регион»
Инициатор проекта: ООО «Торговый Дом К.С.М.»