«Горбушкин двор» и «Красный богатырь» национализированы

Мещанский районный суд Москвы вынес решение о национализации связанных с экс-банкиром Алексеем Хотиным бизнес-центров и торговых комплексов. Речь идет о 27 объектах недвижимости площадью свыше 1,5 млн м2, среди которых офисный комплекс «Красный богатырь» и ТЦ «Горбушкин двор», сообщает РБК.

Решение принято по иску иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В рамках дела истец просил суд национализировать 27 объектов недвижимости.

По словам источника издания, речь идет о бизнес-центрах, торговых комплексах и земельных участках. Среди активов, которые планируется передать государству, есть офисные комплексы «Красный богатырь» (135 тыс. м2) и Loft Ville (83 тыс. км2), Cherry Tower (120 тыс. м2) и «Фаворит» (129 тыс. м2), а также торговые центры «Горбушкин двор» (60 тыс. м2) и «Филион» (122 тыс. м2).

Адвокат Хотина подтвердил изданию решение суда о национализации свыше 20 бизнес-центров и торговых комплексов. При этом он утверждает, что Хотин не является собственником данных активов, добавляя, что не была также проведена оценка рыночной стоимости изъятых объектов.

По версии ФСПП, Алексей Хотин оформлял активы через подконтрольные ему фирмы, чтобы избежать взыскания.

Ранее сообщалось, что отель Four Seasons, галерея «Модный сезон» и апартаменты в здании на Манежной площади, расположенные в центре Москвы возле Кремля, обращены в доход государства. Эти активы принадлежали Алексею Хотину. В начале марта Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд руб.